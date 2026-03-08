POLITIQUE
Des manifestants de la diaspora iranienne brandissent des drapeaux iraniens lors d'une manifestation contre le régime iranien devant la Maison Blanche à Washington, le 7 mars 2026.
LOI SYMBOLIQUE

8 mars 2026

Intervenir en Iran : quand la loi symbolique défie le droit international

Le respect de la souveraineté d’un État peut-il justifier l’inaction lorsque ce même État massacre son peuple ? Derrière la question de l'intervention en Iran se joue un conflit entre droit international et exigence éthique.

Genevièvre Bernaerts Go to Genevièvre Bernaerts page

11 min de lecture

droit , droit international , Justice , bilan , Iran , États-Unis , loi symbolique , intervention , Israël , peuple iranien , droits de l'homme , ONU

International
Genevièvre Bernaerts

Genevièvre Bernaerts est psychanalyste de la transmission symbolique, licenciée en psychologie clinique adulte et spécialisée en psychologie systémique.

