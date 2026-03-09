GUERRE EN IRAN

9 mars 2026

Quelques mots à Jean-Yves Le Drian au sujet du Hezbollah

Jean-Yves Le Drian, représentant personnel du président Macron au Liban, a déclaré sur TF1 : « Le Hezbollah a joué la carte de l’Iran et pas celle du Liban, contraire à leur doctrine initiale : faire la résistance pour assurer l’intégrité territoriale du Liban ».