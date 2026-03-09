GUERRE EN IRAN
9 mars 2026
Quelques mots à Jean-Yves Le Drian au sujet du Hezbollah
Jean-Yves Le Drian, représentant personnel du président Macron au Liban, a déclaré sur TF1 : « Le Hezbollah a joué la carte de l’Iran et pas celle du Liban, contraire à leur doctrine initiale : faire la résistance pour assurer l’intégrité territoriale du Liban ».
Lina Murr Nehmé est historienne, politologue, universitaire émérite, auteur de nombreux livres, dont « L’Islamisme et les Femmes ».
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
