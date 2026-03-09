POLITIQUE
Des documents non datés fournis par le département de la Justice américain le 30 janvier 2026, dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein. (Image d'illustration)
SYMPTOME DU MAL

9 mars 2026

Voilà pourquoi l’affaire Epstein révèle bien plus sur le fonctionnement du monde que les penchants pédophiles ou la cupidité de certaines élites occidentales

Au-delà du scandale criminel, l’affaire Jeffrey Epstein alimente fantasmes complotistes et interprétations politiques, notamment sur les réseaux sociaux. Souvent hostiles à Donald Trump, ces récits mêlant géopolitique, élites et manipulations reposent souvent sur des connexions spéculatives plutôt que sur des preuves. Mais le dossier révèle surtout l’existence de réseaux informels reliant finance, politique et influence internationale, ainsi que les limites des États à contrôler ces zones grises du pouvoir dans un monde globalisé. Décryptage.

A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Rigoulot image
Pierre Rigoulot
Historien

Pierre Rigoulot est historien et directeur de l’Institut d’histoire sociale.Il anime le cercle de réflexion « Histoire & Liberté ».


Dernier ouvrage paru (avec Florence Grandsenne) : Quand Poutine se prend pour Staline (Buchet-Chastel 2024)

