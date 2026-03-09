SYMPTOME DU MAL
9 mars 2026
Voilà pourquoi l’affaire Epstein révèle bien plus sur le fonctionnement du monde que les penchants pédophiles ou la cupidité de certaines élites occidentales
Au-delà du scandale criminel, l’affaire Jeffrey Epstein alimente fantasmes complotistes et interprétations politiques, notamment sur les réseaux sociaux. Souvent hostiles à Donald Trump, ces récits mêlant géopolitique, élites et manipulations reposent souvent sur des connexions spéculatives plutôt que sur des preuves. Mais le dossier révèle surtout l’existence de réseaux informels reliant finance, politique et influence internationale, ainsi que les limites des États à contrôler ces zones grises du pouvoir dans un monde globalisé. Décryptage.
8 min de lecture
THEMATIQUESGéopolitique
Pierre Rigoulot est historien et directeur de l’Institut d’histoire sociale.Il anime le cercle de réflexion « Histoire & Liberté ».
Dernier ouvrage paru (avec Florence Grandsenne) : Quand Poutine se prend pour Staline (Buchet-Chastel 2024)
Populaires
Pierre Rigoulot est historien et directeur de l’Institut d’histoire sociale.Il anime le cercle de réflexion « Histoire & Liberté ».
Dernier ouvrage paru (avec Florence Grandsenne) : Quand Poutine se prend pour Staline (Buchet-Chastel 2024)