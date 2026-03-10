POLITIQUE
"Saloperie d'écolos !"
GUERRE DURABLE

10 mars 2026

Une ligne Maginot verte : pour protéger nos frontières des envahisseurs, l’Europe veut les « réensauvager »

La commissaire européenne à l’Environnement propose de remplacer bunkers et barbelés par des tourbières et des marais pour stopper l’avancée des blindés ennemis. C’est efficace et c’est bon pour la biodiversité.

