Javier Milei à son arrivée pour assister à la commémoration du Jour du drapeau à Buenos Aires, le 20 juin 2025.
REFORME A LA TRONCONNEUSE

10 mars 2026

La croissance made in Milei fait des étincelles en Argentine et voilà les leçons que nous pourrions en retenir

Le 1er mars dernier, le président ultralibéral argentin Javier Milei a enclenché une nouvelle phase de sa stratégie de réforme radicale de son pays. L'objectif : rattraper l'échec de 70 ans de péronisme qui avait laissé l'Argentine en ruine, embourbée dans l'assistanat et un protectionnisme mortifère. Les récents résultats de l'économie plaide en sa faveur mais est-ce une embellie passagère ou les premiers signes d'un redressement durable ? Décryptage.

Gabriel A. Giménez Roche Go to Gabriel A. Giménez Roche page et Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

Gabriel A. Giménez Roche

Gabriel A. Giménez Roche est professeur associé d'économie à NEOMA Business School. Il enseigne la macroéconomie, la théorie des cycles et les processus entrepreneuriaux dans des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Il porte un vif intérêt aux sujets macroéconomiques qu'il commente dans la presse française et internationale. Ses recherches portent sur la théorie du malinvestissement, la zombification économique et les routines entrepreneuriales. Les recherches de Gabriel ont été publiées dans le Quarterly Review of Economics and Finance, Small Business Economics, The World Economy, Journal of Economic Issues, entre autres. Il est membre de l'American Economic Association et de la Royal Economic Society.

Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.