Santé de l'oeil (image d'illustration)
See image caption
See copyright

MAG

10 mars 2026

Et si votre oreiller était en train de ruiner votre… vue

Une étude récente publiée dans le British Journal of Ophthalmology met en lumière un facteur inattendu pouvant influencer la santé oculaire : la position de la tête pendant le sommeil. Chez les personnes atteintes de glaucome, dormir avec un oreiller trop épais pourrait favoriser une augmentation de la pression intraoculaire, susceptible d’aggraver la maladie et d’accélérer la perte de vision.

Photo of Dominique Brémond-Gignac
Dominique Brémond-Gignac

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Santé , ophtalmologie , oreiller , vue , risque , tension oculaire

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Dominique Brémond-Gignac image
Dominique Brémond-Gignac
Médecin ophtalmologue

Dominique Brémond-Gignac est praticien hospitalier professeur des universités. Elle est actuellement chef du service d'ophtalmologie pédiatrique à l'hôpital Necker-Enfants-Malades à Paris. Elle enseigne à la faculté de médecine Paris-V René-Descartes et est directrice du département d'Orthoptie à Paris-V.