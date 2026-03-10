MAG

10 mars 2026

Et si votre oreiller était en train de ruiner votre… vue

Une étude récente publiée dans le British Journal of Ophthalmology met en lumière un facteur inattendu pouvant influencer la santé oculaire : la position de la tête pendant le sommeil. Chez les personnes atteintes de glaucome, dormir avec un oreiller trop épais pourrait favoriser une augmentation de la pression intraoculaire, susceptible d’aggraver la maladie et d’accélérer la perte de vision.