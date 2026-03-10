MAG
10 mars 2026
Et si votre oreiller était en train de ruiner votre… vue
Une étude récente publiée dans le British Journal of Ophthalmology met en lumière un facteur inattendu pouvant influencer la santé oculaire : la position de la tête pendant le sommeil. Chez les personnes atteintes de glaucome, dormir avec un oreiller trop épais pourrait favoriser une augmentation de la pression intraoculaire, susceptible d’aggraver la maladie et d’accélérer la perte de vision.
2 min de lecture
THEMATIQUESSanté
Dominique Brémond-Gignac est praticien hospitalier professeur des universités. Elle est actuellement chef du service d'ophtalmologie pédiatrique à l'hôpital Necker-Enfants-Malades à Paris. Elle enseigne à la faculté de médecine Paris-V René-Descartes et est directrice du département d'Orthoptie à Paris-V.
Populaires
Dominique Brémond-Gignac est praticien hospitalier professeur des universités. Elle est actuellement chef du service d'ophtalmologie pédiatrique à l'hôpital Necker-Enfants-Malades à Paris. Elle enseigne à la faculté de médecine Paris-V René-Descartes et est directrice du département d'Orthoptie à Paris-V.