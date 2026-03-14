DYSFONCTIONNEMENT STRUCTUREL
14 mars 2026
Mais comment expliquer l’incroyable omerta autour des abus sur les enfants comme sur les seniors couverts par la Mairie de Paris ?
Avec une trentaine de plaintes, plusieurs animateurs suspendus, l’affaire de l’école Saint-Dominique a brutalement révélé ce que des parents dénonçaient depuis des années : un empilement de signaux d’alerte ignorés et une gestion opaque du périscolaire. Pour les collectifs de parents et certains professionnels de l’enfance, ce scandale illustre moins une dérive isolée qu’un dysfonctionnement structurel où la protection des enfants se heurte au silence des institutions.
7 min de lecture
Jean-Marc Ben Kemoun Psychiatre, pédopsychiatre, médecin légiste.
Médecin des Hôpitaux Honoraire, Expert près la CA de Versailles et Président du conseil scientifique d'ISCO.
Anne est membre du collectif SOS périscolaire qui alerte et lutte contre les maltraitances sur les temps périscolaire et pour l'accompagnement des familles de victimes.
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Médecin des Hôpitaux Honoraire, Expert près la CA de Versailles et Président du conseil scientifique d'ISCO.
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