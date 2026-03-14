DYSFONCTIONNEMENT STRUCTUREL

14 mars 2026

Mais comment expliquer l’incroyable omerta autour des abus sur les enfants comme sur les seniors couverts par la Mairie de Paris ?

Avec une trentaine de plaintes, plusieurs animateurs suspendus, l’affaire de l’école Saint-Dominique a brutalement révélé ce que des parents dénonçaient depuis des années : un empilement de signaux d’alerte ignorés et une gestion opaque du périscolaire. Pour les collectifs de parents et certains professionnels de l’enfance, ce scandale illustre moins une dérive isolée qu’un dysfonctionnement structurel où la protection des enfants se heurte au silence des institutions.