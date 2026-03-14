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Des parents amènent leurs enfants à l'école.
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DYSFONCTIONNEMENT STRUCTUREL

14 mars 2026

Mais comment expliquer l’incroyable omerta autour des abus sur les enfants comme sur les seniors couverts par la Mairie de Paris ?

Avec une trentaine de plaintes, plusieurs animateurs suspendus, l’affaire de l’école Saint-Dominique a brutalement révélé ce que des parents dénonçaient depuis des années : un empilement de signaux d’alerte ignorés et une gestion opaque du périscolaire. Pour les collectifs de parents et certains professionnels de l’enfance, ce scandale illustre moins une dérive isolée qu’un dysfonctionnement structurel où la protection des enfants se heurte au silence des institutions.

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MOTS-CLES

abus sexuels , périscolaire , activités périscolaires , Mairie de Paris , Scandale , enfants , Parents , dérive , soutien , pédophilie , attouchements , école Paul-Dubois , école Saint-Dominique , violences , maltraitance

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Ben Kemoun image
Jean-Marc Ben Kemoun

Jean-Marc Ben Kemoun Psychiatre, pédopsychiatre, médecin légiste.

Médecin des Hôpitaux Honoraire, Expert près la CA de Versailles et Président du conseil scientifique d'ISCO.

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Anne du collectif SOS périscolaire

Anne est membre du collectif SOS périscolaire qui alerte et lutte contre les maltraitances sur les temps périscolaire et pour l'accompagnement des familles de victimes.

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