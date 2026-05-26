IA ET REINVENTIONS

26 mai 2026

Google vient de faire le plus grand changement de son moteur de recherche depuis 25 ans et voilà pourquoi ca signe la fin de l’âge d’or d’internet

65 % des requêtes affichent désormais une réponse IA avant les liens classiques. Plus de 50 % des recherches Google ne génèrent déjà aucun clic — et ce chiffre pourrait dépasser 70 %. Ce que Google appelle "le plus grand changement de Search depuis 25 ans" n'est pas une amélioration : c'est une révolution.