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Ce que permet aujourd’hui Gemini, exécuter des tâches directement dans des applications tierces comme Uber ou DoorDash, n’est pas une rupture philosophique, mais une rupture technique.
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IA ET REINVENTIONS

26 mai 2026

Google vient de faire le plus grand changement de son moteur de recherche depuis 25 ans et voilà pourquoi ca signe la fin de l’âge d’or d’internet

65 % des requêtes affichent désormais une réponse IA avant les liens classiques. Plus de 50 % des recherches Google ne génèrent déjà aucun clic — et ce chiffre pourrait dépasser 70 %. Ce que Google appelle "le plus grand changement de Search depuis 25 ans" n'est pas une amélioration : c'est une révolution.

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MOTS-CLES

Google , Gemini , moteur de recherche , IA , Intelligence Artificielle , requêtes , Internet , tech , futur , data , GAFAM , pluralité , liberté , utilisateur

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Thomas Solignac

Thomas Solignac est entrepreneur, conférencier et expert en intelligence artificielle.