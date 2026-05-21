A L’OUEST, RIEN DE NOUVEAU
21 mai 2026
Les deux Europe : ce graphique qui permet de comprendre en un coup d’oeil qui est en train de gagner la bataille économique du 21e siècle
Pendant que l’Europe de l’Ouest décroche face aux États-Unis, les pays de l’Est poursuivent leur spectaculaire rattrapage économique. Derrière cette nouvelle fracture européenne se joue une question centrale : l’UE est-elle encore capable de se réformer avant que son retard ne devienne structurel ?
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THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Tristan Audras est chercheur associé à l’Institut Thomas More
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Tristan Audras est chercheur associé à l’Institut Thomas More