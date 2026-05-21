A L’OUEST, RIEN DE NOUVEAU

21 mai 2026

Les deux Europe : ce graphique qui permet de comprendre en un coup d’oeil qui est en train de gagner la bataille économique du 21e siècle

Pendant que l’Europe de l’Ouest décroche face aux États-Unis, les pays de l’Est poursuivent leur spectaculaire rattrapage économique. Derrière cette nouvelle fracture européenne se joue une question centrale : l’UE est-elle encore capable de se réformer avant que son retard ne devienne structurel ?