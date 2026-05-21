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Le quartier d'affaires de La Défense, vu depuis la cathédrale Notre-Dame, à Paris, le 19 septembre 2025.
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A L’OUEST, RIEN DE NOUVEAU

21 mai 2026

Les deux Europe : ce graphique qui permet de comprendre en un coup d’oeil qui est en train de gagner la bataille économique du 21e siècle

Pendant que l’Europe de l’Ouest décroche face aux États-Unis, les pays de l’Est poursuivent leur spectaculaire rattrapage économique. Derrière cette nouvelle fracture européenne se joue une question centrale : l’UE est-elle encore capable de se réformer avant que son retard ne devienne structurel ?

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MOTS-CLES

Union Européenne , miracle économique , décrochage , IA , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Tristan Audras

Tristan Audras est chercheur associé à l’Institut Thomas More