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Un marais asséché de La Mojana, région réputée pour ses zones humides, à San Marcos, en Colombie.
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ATLANTICO GREEN

24 mai 2026

Le super El Niño qui se profile pour 2026 pourrait faire plus de morts que les 50 millions enregistrés en 1877

Et si le prochain super El Niño devenait l’un des plus dévastateurs de l’histoire moderne ? Les modèles climatiques convergent désormais vers un épisode potentiellement comparable à celui de 1877-1878, associé à des famines et catastrophes ayant causé des dizaines de millions de morts. Dans un monde déjà réchauffé de +1,5 °C, les scientifiques redoutent une amplification des sécheresses, inondations et événements extrêmes.

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MOTS-CLES

environnement , climat , chaleur , canicule , réchauffement climatique , planète , Conséquences , prévisions , températures , europe , États-Unis , Asie , Afrique , El Niño , morts , victimes , famine , Sécheresse , incendies

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Fettweis
Professeur

Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.

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