ATLANTICO GREEN
24 mai 2026
Le super El Niño qui se profile pour 2026 pourrait faire plus de morts que les 50 millions enregistrés en 1877
Et si le prochain super El Niño devenait l’un des plus dévastateurs de l’histoire moderne ? Les modèles climatiques convergent désormais vers un épisode potentiellement comparable à celui de 1877-1878, associé à des famines et catastrophes ayant causé des dizaines de millions de morts. Dans un monde déjà réchauffé de +1,5 °C, les scientifiques redoutent une amplification des sécheresses, inondations et événements extrêmes.
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.