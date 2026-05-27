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JEAN-LUC MELENCHON GAGNE 6 POINTS AUPRES DES SYMPATHISANTS DE GAUCHE

27 mai 2026

Jean-Luc Mélenchon sur le vrai-faux tremplin du bruit et de la fureur, jusqu’où ?

Alors que les Glucksmann et Attal montent en puissance, un candidat prend du vent dans les sondages. Selon Odoxa pour Public Sénat, Jean-Luc Mélenchon gagne 6 points auprès des sympathisants de gauche et compte désormais 13 points d'avance sur le candidat Raphaël Glucksmann.

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MOTS-CLES

Mélenchon , Politique , France , sondages , Présidentielles

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginie Martin
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Erwan Lestrohan

Erwan Lestrohan est Directeur Conseil chez Odoxa.

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