JEAN-LUC MELENCHON GAGNE 6 POINTS AUPRES DES SYMPATHISANTS DE GAUCHE

27 mai 2026

Jean-Luc Mélenchon sur le vrai-faux tremplin du bruit et de la fureur, jusqu’où ?

Alors que les Glucksmann et Attal montent en puissance, un candidat prend du vent dans les sondages. Selon Odoxa pour Public Sénat, Jean-Luc Mélenchon gagne 6 points auprès des sympathisants de gauche et compte désormais 13 points d'avance sur le candidat Raphaël Glucksmann.