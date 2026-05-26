ATLANTICO-BUSINESS
26 mai 2026
Les dix petits commandements de Gérard Mulliez
Gérard Mulliez occupe une place majeure dans le capitalisme français. Sa petite-fille Margot a récemment ressorti les carnets qu'il rédigeait pour ses cadres afin de consigner de petites leçons de management — de petits commandements pour réussir.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.