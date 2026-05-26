POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Auchan (illustration)
See image caption
See copyright

ATLANTICO-BUSINESS

26 mai 2026

Les dix petits commandements de Gérard Mulliez

Gérard Mulliez occupe une place majeure dans le capitalisme français. Sa petite-fille Margot a récemment ressorti les carnets qu'il rédigeait pour ses cadres afin de consigner de petites leçons de management — de petits commandements pour réussir.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Gérard Mulliez , entrepreneur , carnets , commandements , conseils , management , client , hiérarchie , participation , Responsabilité , long terme , famille

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.