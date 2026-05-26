FIN DE REGNE ?
26 mai 2026
Ces indices qui suggèrent que la Russie se prépare discrètement à la fin de la guerre en Ukraine comme à celle de… Vladimir Poutine
Un document interne élaboré par l'entourage de Sergueï Kirienko, directeur adjoint de l'Administration présidentielle, a filtré dans la presse russe indépendante. Son contenu dit l'essentiel : le Kremlin prépare l'opinion à une sortie de guerre sous couvert de "victoire", et s'inquiète ouvertement de la fronde des ultranationalistes et des vétérans. Une fin de règne pour Poutine ? Décryptage.
14 min de lecture
Alexandre Melnik, né à Moscou, est professeur associé de géopolitique et responsable académique à l'ICN Business School Nancy - Metz. Ancien diplomate et speach writer à l'ambassade de Russie à Pairs, il est aussi conférencier international sur les enjeux clés de la globalisation au XXI siècle, et vient de publier sur Atlantico éditions son premier A-book : Reconnecter la France au monde - Globalisation, mode d'emploi.
Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.
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