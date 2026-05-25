DECROCHAGE
25 mai 2026
La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi (et l’Europe un passager clandestin bénéficiant indûment du travail des Américains…) ?
Paul Krugman voyage en Europe et n'y voit aucun signe de déclin. Luis Garicano lui répond : cessez de croire en vos yeux, croyez les chiffres. Entre les deux, une question que personne ne veut vraiment entendre : en 2024, le PIB par habitant de la France est tombé sous celui du Mississippi - l'État le plus pauvre des États-Unis. Simple choix de civilisation, ou décrochage structurel que l'Europe refuse de regarder en face ?
8 min de lecture
MOTS-CLESEconomie , Etats-Unis , europe , décrochage , Paul Krugman , modèles , PIB , croissance , investissements , Etat providence
THEMATIQUESEconomie
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
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Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.