DECROCHAGE

25 mai 2026

La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi (et l’Europe un passager clandestin bénéficiant indûment du travail des Américains…) ?

Paul Krugman voyage en Europe et n'y voit aucun signe de déclin. Luis Garicano lui répond : cessez de croire en vos yeux, croyez les chiffres. Entre les deux, une question que personne ne veut vraiment entendre : en 2024, le PIB par habitant de la France est tombé sous celui du Mississippi - l'État le plus pauvre des États-Unis. Simple choix de civilisation, ou décrochage structurel que l'Europe refuse de regarder en face ?