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Une photo prise le 19 octobre 2005 à l’aéroport de Roissy-en-France, près de Paris, montre un Boeing 747 d’Air France ainsi que le dernier Concorde F-PVFF (« Fox Fox »), soulevé avant d’être installé à son emplacement final devant un hôtel Hilton où il doit être exposé. Le crash mortel d’un Concorde en juillet 2000 avait coûté la vie aux 109 passagers et membres d’équipage, ainsi qu’à quatre personnes au sol, lorsque le Concorde d’Air France avait pris feu au décollage de l’aéroport Charles-de-Gaulle. (Image d'illustration)
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LE CONCORDE, CETTE TORTUE

23 mai 2026

Tokyo-New York en 1 h 45 : le Japon à la conquête du supersonique

Vingt ans après le Concorde, le rêve de l’aviation hypersonique refait surface avec les ambitions japonaises. Mais derrière les promesses de vols à Mach 5, les obstacles techniques, économiques et environnementaux restent immenses.

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MOTS-CLES

Concorde , Avion supersonique , technologie , aviation

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Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Polacco

Michel Polacco est journaliste et aviateur, spécialiste de l'aéronautique et de l'espace, et membre titulaire de l'Académie de l'Air et de l'Espace.