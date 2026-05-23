LE CONCORDE, CETTE TORTUE
23 mai 2026
Tokyo-New York en 1 h 45 : le Japon à la conquête du supersonique
Vingt ans après le Concorde, le rêve de l’aviation hypersonique refait surface avec les ambitions japonaises. Mais derrière les promesses de vols à Mach 5, les obstacles techniques, économiques et environnementaux restent immenses.
8 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Polacco est journaliste et aviateur, spécialiste de l'aéronautique et de l'espace, et membre titulaire de l'Académie de l'Air et de l'Espace.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Polacco est journaliste et aviateur, spécialiste de l'aéronautique et de l'espace, et membre titulaire de l'Académie de l'Air et de l'Espace.