LE CONCORDE, CETTE TORTUE

23 mai 2026

Tokyo-New York en 1 h 45 : le Japon à la conquête du supersonique

Vingt ans après le Concorde, le rêve de l’aviation hypersonique refait surface avec les ambitions japonaises. Mais derrière les promesses de vols à Mach 5, les obstacles techniques, économiques et environnementaux restent immenses.