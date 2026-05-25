ETAT PARTOUT
25 mai 2026
ARCOM, extension du domaine de la censure
Le 12 mai dernier, l'Arcom a publié son projet stratégique 2026-2028. Trente-quatre pages, douze objectifs, signés Martin Ajdari : la feuille de route d'une administration qui décide de ce que les Français pourront voir, lire, écouter et publier.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
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