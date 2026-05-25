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Les atteintes à la liberté d'expression suivent généralement deux voies : l'une où le gouvernement impose directement des interdictions de discours, l'autre où il invente une nouvelle catégorie de victimes.
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ETAT PARTOUT

25 mai 2026

ARCOM, extension du domaine de la censure

Le 12 mai dernier, l'Arcom a publié son projet stratégique 2026-2028. Trente-quatre pages, douze objectifs, signés Martin Ajdari : la feuille de route d'une administration qui décide de ce que les Français pourront voir, lire, écouter et publier.

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Arcom , censure , administration , audiovisuel , numérique , Internet , réseaux sociaux

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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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