SUCCESS STORY
18 mai 2026
Le succès économique de la Pologne refroidit ses envies de joindre l’euro et voilà ce que ça nous révèle de l’état de la monnaie unique
La Pologne s’impose comme l’une des grandes réussites économiques européennes, avec une croissance solide et régulière depuis trente ans. Conserver le zloty apparaît ainsi comme un avantage stratégique.
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THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
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A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.