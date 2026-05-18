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Une photo prise le 3 février 2020 montre une vue de bâtiments en construction dans le centre de Varsovie, en Pologne.
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SUCCESS STORY

18 mai 2026

Le succès économique de la Pologne refroidit ses envies de joindre l’euro et voilà ce que ça nous révèle de l’état de la monnaie unique

La Pologne s’impose comme l’une des grandes réussites économiques européennes, avec une croissance solide et régulière depuis trente ans. Conserver le zloty apparaît ainsi comme un avantage stratégique.

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MOTS-CLES

Pologne , PIB , zone euro , Union Européenne , monnaie unique

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.