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Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le chef de la région de Donetsk, en Ukraine sous contrôle russe, nommé par Moscou, au Kremlin, le 10 mars 2026.
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FATIGUE DE LA GUERRE

15 mars 2026

Entre guerre en Iran et troubles à Moscou, les grosses contrariétés de Vladimir Poutine

Entre l’usure de la guerre en Ukraine, les tensions internes au sein de l’appareil d’État russe et les répercussions de la crise iranienne, Vladimir Poutine doit composer avec une accumulation de fragilités. Dans un contexte de contrôle accru de l’information et de purges au sommet du pouvoir, la question d’un affaiblissement progressif du régime russe se pose. Jusqu’où ces tensions peuvent-elles réellement ébranler le système Poutine ?

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MOTS-CLES

Russie , Vladimir Poutine , ukraine , guerre en ukraine , Soldats russes , fatigue de la guerre , Kremlin , Moscou , coup d'état , Iran , Guerre en Iran , États-Unis

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Cyrille Amoursky

Cyrille Amoursky est reporter de guerre et a grandi en Ukraine. Dès le début du conflit, il a notamment couvert l'invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur.

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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

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Paul Gogo

Longtemps basé à Moscou et ex correspondant en Ukraine, Paul Gogo est depuis 10 ans l'un des plus fins connaisseurs des conflits et guerres opposant Russie et Ukraine. Il écrit notamment dans "Ouest France", "L'Express", "Libération", "Le Monde", et intervient régulièrement sur BFM TV et LCI.

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