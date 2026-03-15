FATIGUE DE LA GUERRE

15 mars 2026

Entre guerre en Iran et troubles à Moscou, les grosses contrariétés de Vladimir Poutine

Entre l’usure de la guerre en Ukraine, les tensions internes au sein de l’appareil d’État russe et les répercussions de la crise iranienne, Vladimir Poutine doit composer avec une accumulation de fragilités. Dans un contexte de contrôle accru de l’information et de purges au sommet du pouvoir, la question d’un affaiblissement progressif du régime russe se pose. Jusqu’où ces tensions peuvent-elles réellement ébranler le système Poutine ?