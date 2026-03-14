RELATION HUMAIN - IA

14 mars 2026

Faut-il être poli avec son IA ? Les termes de la réponse risquent de vous surprendre

Les intelligences artificielles ne sont peut-être pas conscientes, mais la manière dont on leur parle change bel et bien la qualité de leurs réponses, selon une étude menée en 2024 par des chercheurs de la Waseda University. Derrière cette découverte se cache une réalité plus troublante : ces systèmes, entraînés sur des milliards de textes humains, interprètent notre ton comme un signal social qui influence leur comportement.