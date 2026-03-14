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Cette photographie d'illustration montre le logo de ChatGPT, un chatbot basé sur un modèle de langage développé par OpenAI, sur un smartphone à Mulhouse.
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RELATION HUMAIN - IA

14 mars 2026

Faut-il être poli avec son IA ? Les termes de la réponse risquent de vous surprendre

Les intelligences artificielles ne sont peut-être pas conscientes, mais la manière dont on leur parle change bel et bien la qualité de leurs réponses, selon une étude menée en 2024 par des chercheurs de la Waseda University. Derrière cette découverte se cache une réalité plus troublante : ces systèmes, entraînés sur des milliards de textes humains, interprètent notre ton comme un signal social qui influence leur comportement.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Grok , chatGPT , Gemini , mistral , LLM , Politesse , message , prompt , nouvelles technologies , Deepseek

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Solignac

Thomas Solignac est entrepreneur, conférencier et expert en intelligence artificielle.

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