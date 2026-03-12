ATLANTICO-BUSINESS

En janvier, le déficit commercial de la France est tombé au plus bas depuis 15 ans, mais voilà pourquoi cela ne va pas durer

Un déficit commercial qui s’améliore ponctuellement ne suffit pas à masquer une fragilité plus profonde. Entre dépendance énergétique, calendrier industriel et spécialisation dans les services, le commerce extérieur français reste structurellement exposé aux chocs économiques et géopolitiques.