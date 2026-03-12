ATLANTICO-BUSINESS
12 mars 2026
En janvier, le déficit commercial de la France est tombé au plus bas depuis 15 ans, mais voilà pourquoi cela ne va pas durer
Un déficit commercial qui s’améliore ponctuellement ne suffit pas à masquer une fragilité plus profonde. Entre dépendance énergétique, calendrier industriel et spécialisation dans les services, le commerce extérieur français reste structurellement exposé aux chocs économiques et géopolitiques.
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
