13 mars 2026
Piratages cyber massifs, attaques terroristes aux drones : en marche vers une 3e guerre mondiale asymétrique ?
Alors que des pirates pro-iraniens revendiquent une importante cyberattaque d’une entreprise médicale américaine, le FBI alerte dans le même temps sur un risque de frappe par drones contre la Californie.
Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme
Jean-Paul Paloméros est un général d'armée aérienne français, chef d'état-major de l'Armée de l'air de 2009 à 2012 et commandant suprême allié Transformation au sein de l'OTAN de 2012 à 2015.
