Les systèmes informatiques de la société Stryker ont été en partie paralysés, et le contenu de certains appareils professionnels de salariés effacés à distance.
TOURNANT

13 mars 2026

Piratages cyber massifs, attaques terroristes aux drones : en marche vers une 3e guerre mondiale asymétrique ?

Alors que des pirates pro-iraniens revendiquent une importante cyberattaque d’une entreprise médicale américaine, le FBI alerte dans le même temps sur un risque de frappe par drones contre la Californie.

Yohan Briant et Jean-Paul Paloméros

MOTS-CLES

Etats-Unis , Iran , cyberattaques , attaques de drones , guerre asymétrique , Stryker , Piratages , opérations spatiales

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Yohan Briant
Yohan Briant

Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme

Jean-Paul Paloméros
Jean-Paul Paloméros

Jean-Paul Paloméros est un général d'armée aérienne français, chef d'état-major de l'Armée de l'air de 2009 à 2012 et commandant suprême allié Transformation au sein de l'OTAN de 2012 à 2015.