JEUX D'ALLIANCES ET REALIGNEMENTS
12 mars 2026
Divorce avec les Frères musulmans : vers un grand virage du Qatar ?
Longtemps accusé de soutenir des réseaux liés aux Frères musulmans et au Hamas, le Qatar pourrait être en train d’opérer un virage stratégique. Une évolution qui reflète les recompositions profondes du Moyen-Orient sous l’effet des tensions régionales et de la confrontation avec l’Iran.
MOTS-CLESQatar , société , Frères musulmans , États-Unis , Hamas , Doha , monarchies du golf , Moyen-Orient , Iran
THEMATIQUESSociété
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).
