POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des immeubles de grande hauteur sont photographiés de nuit le long de la corniche de Doha, le 1er mars 2026. Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, tuant le guide suprême iranien et plusieurs hauts responsables militaires. Les autorités iraniennes ont riposté par des frappes contre Israël et contre des bases américaines à travers le Golfe. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

JEUX D'ALLIANCES ET REALIGNEMENTS

12 mars 2026

Divorce avec les Frères musulmans : vers un grand virage du Qatar ?

Longtemps accusé de soutenir des réseaux liés aux Frères musulmans et au Hamas, le Qatar pourrait être en train d’opérer un virage stratégique. Une évolution qui reflète les recompositions profondes du Moyen-Orient sous l’effet des tensions régionales et de la confrontation avec l’Iran.

Photo of Antony Dabila
Antony Dabila Go to Antony Dabila page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Qatar , société , Frères musulmans , États-Unis , Hamas , Doha , monarchies du golf , Moyen-Orient , Iran

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Antony Dabila image
Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).

Populaires

1Les Gardiens de la Révolution iraniens détiendraient plus de 90 milliards de dollars, et devinez où ce magot est caché ?
2La réduction du nucléaire en Europe, une faute stratégique… soigneusement orchestrée par des lobbys qui avaient beaucoup à y gagner
3Le grand mirage des valorisations en milliards : autopsie du crash des licornes françaises
4Guerre en Iran : les pétro-monarchies fâchées avec les Etats-Unis… ou pas
5Virage RN du patronat ? Pour Patrick Martin, les sympathisants du parti de Jordan Bardella se trouvent plus dans les rangs des syndicats de salariés qu’au Medef
6Flambée des prix du gaz et du pétrole : le chèque énergie et toutes ces mauvaises solutions auxquelles pensent (encore) ceux qui nous gouvernent
7Annecy : Quand la France qui allait bien se rend compte qu’elle bascule