Justice. (Image d'illustration)
LA PLACE DES VICTIMES

12 mars 2026

Rendre les magistrats responsables de leurs décisions face aux victimes, concrètement comment faire ?

Après la mort d’Elias, frappé à mort par des voyous, sa mère porte un combat devenu symbole d’un malaise plus large : celui d’une justice perçue comme lointaine par les victimes. Comment restaurer la confiance sans fragiliser l’indépendance des magistrats ? Entre exigence d’écoute, droits renforcés et responsabilité de l’institution, la question d’un rééquilibrage du système judiciaire se pose avec une urgence nouvelle.

Francis Nachbar et Christophe Eoche-Duval

9 min de lecture

MOTS-CLES

société , justice restaurative , Élias , victimes , justice maltraitante , médiation , explications

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Francis Nachbar image
Francis Nachbar
Ex procureur de la république

Francis Nachbar a été procureur de la République du Havre pendant 7 ans. Désormais retraité, cet ancien magistrat met son expertise au service de l'AVANE, l'association d'aide aux victimes des affaires non élucidées.

Christophe Eoche-Duval image
Christophe Eoche-Duval

Christophe Eoche-Duval est juriste et essayiste. Il a publié « Le prix de l'insécurité: Enquête sur une défaillance d'Etat » aux éditions Eyrolles et « L’inflation normative » aux éditions Plon.

