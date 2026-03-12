LA PLACE DES VICTIMES

Rendre les magistrats responsables de leurs décisions face aux victimes, concrètement comment faire ?

Après la mort d’Elias, frappé à mort par des voyous, sa mère porte un combat devenu symbole d’un malaise plus large : celui d’une justice perçue comme lointaine par les victimes. Comment restaurer la confiance sans fragiliser l’indépendance des magistrats ? Entre exigence d’écoute, droits renforcés et responsabilité de l’institution, la question d’un rééquilibrage du système judiciaire se pose avec une urgence nouvelle.