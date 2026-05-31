ATLANTICO GREEN
31 mai 2026
Boom à vide : l’énergie solaire produite en Europe a tellement augmenté qu’une partie n’est même pas utilisée
Portée par l’essor des panneaux photovoltaïques, la production solaire européenne atteint des niveaux inédits. Mais cette montée en puissance se heurte aux limites des réseaux électriques et des capacités de stockage, entraînant un gaspillage croissant d’électricité.
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A PROPOS DES AUTEURS
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.