ATLANTICO GREEN

31 mai 2026

Boom à vide : l’énergie solaire produite en Europe a tellement augmenté qu’une partie n’est même pas utilisée

Portée par l’essor des panneaux photovoltaïques, la production solaire européenne atteint des niveaux inédits. Mais cette montée en puissance se heurte aux limites des réseaux électriques et des capacités de stockage, entraînant un gaspillage croissant d’électricité.