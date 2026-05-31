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Une serre dont le toit est partiellement constitué de panneaux photovoltaïques, dans le sud-ouest de la France.
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ATLANTICO GREEN

31 mai 2026

Boom à vide : l’énergie solaire produite en Europe a tellement augmenté qu’une partie n’est même pas utilisée

Portée par l’essor des panneaux photovoltaïques, la production solaire européenne atteint des niveaux inédits. Mais cette montée en puissance se heurte aux limites des réseaux électriques et des capacités de stockage, entraînant un gaspillage croissant d’électricité.

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transition énergétique , énergie solaire , panneaux photovoltaïques , éoliennes , panne , électricité , facture , Crise énergétique , environnement , gâchis , dépenses , investissements , europe , gaspillage , Allemagne , Espagne , France

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

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