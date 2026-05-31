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Des supporters du PSG passent en scooter devant des policiers anti-émeute pour célébrer la victoire de leur équipe en finale de la Ligue des champions de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, jouée à Budapest.
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FETE GACHEE

31 mai 2026

Violences à Paris après la victoire du PSG : derrière la mobilisation des forces de l’ordre, une vraie faiblesse politique

La victoire historique du PSG a de nouveau été accompagnée de violences, malgré un dispositif sécuritaire parmi les plus importants jamais déployés. Derrière les centaines d'interpellations et la mobilisation massive des forces de l'ordre, les incidents interrogent moins les moyens policiers que les limites de la prévention, de la réponse judiciaire et de la volonté politique face à une délinquance devenue récurrente lors des grands rassemblements populaires.

Photo of Driss Aït Youssef
Photo of Gérald Pandelon
Photo of Philippe Vénère
Driss Aït Youssef Go to Driss Aït Youssef page , Gérald Pandelon Go to Gérald Pandelon page et Philippe Vénère Go to Philippe Vénère page

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MOTS-CLES

délinquants , casse , rixe , Champs-Elysées , victoire , Ligue des Champions , PSG , Arsenal , supporters , policiers , crise sécuritaire , insécurité , Justice , prison , Magistrats , Emmanuel Macron , incidents

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Driss Aït Youssef

Driss Aït Youssef est Docteur en droit. Président de l’Institut Léonard de Vinci. Chargé en 2009 par le Ministère de l’Intérieur de mener un groupe de travail chargé de diagnostiquer les problématiques dans les rapports entre la police et la population.

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Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).  

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Philippe Vénère

Philippe Vénère a été policier pendant 40 ans. Ce grand spécialiste français du doit des automobilistes a été notamment commissaire divisionnaire et officier du ministère public du tribunal de police de Paris de 1992 à 1996. Il a également enseigné à Paris 8 où il a effectué plusieurs travaux de recherche sur la délinquance des mineurs.

Il a publié Manuel de résistance contre l'impôt policier (J'ai lu / mars 2011) et Les flics sont-ils devenus incompétents ? (Max Milo / septembre 2011)

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