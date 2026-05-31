FETE GACHEE

31 mai 2026

Violences à Paris après la victoire du PSG : derrière la mobilisation des forces de l’ordre, une vraie faiblesse politique

La victoire historique du PSG a de nouveau été accompagnée de violences, malgré un dispositif sécuritaire parmi les plus importants jamais déployés. Derrière les centaines d'interpellations et la mobilisation massive des forces de l'ordre, les incidents interrogent moins les moyens policiers que les limites de la prévention, de la réponse judiciaire et de la volonté politique face à une délinquance devenue récurrente lors des grands rassemblements populaires.