CA PASSE OU CA CASSE

Vrai-faux budget pour 2027 : entre dette et déficit abyssaux, Sébastien Lecornu se prépare au pire (quitte à enterrer son "destin" présidentiel ?)

Alors que la France reste confrontée à une dette et un déficit particulièrement élevés, Sébastien Lecornu s’attaque à un budget 2027 sous haute tension. Sans majorité stable à l’Assemblée nationale et à quelques mois de la présidentielle, le Premier ministre doit trouver un compromis pour éviter la censure, sans renoncer totalement à la crédibilité budgétaire.