CA PASSE OU CA CASSE
19 août 2026
Vrai-faux budget pour 2027 : entre dette et déficit abyssaux, Sébastien Lecornu se prépare au pire (quitte à enterrer son "destin" présidentiel ?)
Alors que la France reste confrontée à une dette et un déficit particulièrement élevés, Sébastien Lecornu s’attaque à un budget 2027 sous haute tension. Sans majorité stable à l’Assemblée nationale et à quelques mois de la présidentielle, le Premier ministre doit trouver un compromis pour éviter la censure, sans renoncer totalement à la crédibilité budgétaire.
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Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
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Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.