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Sébastien Lecornu s'adresse aux députés lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 23 juin 2026.
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CA PASSE OU CA CASSE

19 août 2026

Vrai-faux budget pour 2027 : entre dette et déficit abyssaux, Sébastien Lecornu se prépare au pire (quitte à enterrer son "destin" présidentiel ?)

Alors que la France reste confrontée à une dette et un déficit particulièrement élevés, Sébastien Lecornu s’attaque à un budget 2027 sous haute tension. Sans majorité stable à l’Assemblée nationale et à quelques mois de la présidentielle, le Premier ministre doit trouver un compromis pour éviter la censure, sans renoncer totalement à la crédibilité budgétaire.

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MOTS-CLES

Politique , 2027 , Sébastien Lecornu , Budget , Budget 2027 , Premier Ministre , Elysée , candidature , Emmanuel Macron , Edouard Philippe , Gabriel Attal , gauche , coalition , assemblée nationale , vote du budget , Censure du gouvernement , Matignon , candidat

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Raul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.