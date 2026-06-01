BILAN ECONOMIQUE
1 juin 2026
Choose France : entre vitrine réussie, auto-aveuglement et escroquerie…
Le 9e sommet Choose France se tient le 1er juin 2026 à Versailles. Dernier du double mandat de Macron, il concentre tout ce qui fait la force et la limite du dispositif : une attractivité réelle, des chiffres en accélération, et un angle mort institutionnel sur ce qui ne fonctionne pas.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.