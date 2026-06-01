BILAN ECONOMIQUE

1 juin 2026

Choose France : entre vitrine réussie, auto-aveuglement et escroquerie…

Le 9e sommet Choose France se tient le 1er juin 2026 à Versailles. Dernier du double mandat de Macron, il concentre tout ce qui fait la force et la limite du dispositif : une attractivité réelle, des chiffres en accélération, et un angle mort institutionnel sur ce qui ne fonctionne pas.