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Emmanuel Macron s'exprime lors du « Choose France Summit », au château de Versailles, près de Paris, le 19 mai 2025.
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BILAN ECONOMIQUE

1 juin 2026

Choose France : entre vitrine réussie, auto-aveuglement et escroquerie…

Le 9e sommet Choose France se tient le 1er juin 2026 à Versailles. Dernier du double mandat de Macron, il concentre tout ce qui fait la force et la limite du dispositif : une attractivité réelle, des chiffres en accélération, et un angle mort institutionnel sur ce qui ne fonctionne pas.

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MOTS-CLES

Choose France 2026 , Sommet Choose France Versailles , Investissements directs étrangers France , Baromètre EY attractivité France 2026 , Réindustrialisation France bilan , Macron bilan économique

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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