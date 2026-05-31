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Une personne se protège du soleil sous un parasol devant le musée du Louvre à Paris, alors qu'une vague de chaleur précoce et record frappe une grande partie de l'Europe occidentale, le 28 mai 2026.
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VILLES ET REGIONS REFUGES

31 mai 2026

Mais où aller vivre dans une France beaucoup plus chaude ? À quoi pourrait ressembler une carte redessinée dans 25/30 ans ?

Alors que les canicules, les inondations et les incendies se multiplient, la géographie résidentielle française pourrait progressivement se transformer. Le changement climatique devrait modifier les choix d’installation, les prix de l’immobilier, le coût des assurances et l’attractivité de certaines régions.

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MOTS-CLES

canicule , Inondations , incendies , dôme de chaleur , chaleur , Pollution , environnement , réchauffement climatique , hausse des températures , risques , migration , déplacements , déménagement , Normandie , Bretagne , Paris , Sud , Côte d'Azur , Nord , France , émissions de CO2

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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François Gemenne

François Gemenne est chercheur en sciences politiques, au sein du programme politique de la Terre. Il est enseignant à l'université de Versailles-Saint Quentin, et à Sciences Po Paris.

Spécialiste du climat et des migrations.

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