LA GUERRE DE DEMAIN

1 juin 2026

Et si l’Ukraine nous montrait qu’on avait tout faux dans l’estimation des dépenses militaires dont nous avons absolument besoin ?

Premier budget militaire de l'Union européenne avec 71 milliards d'euros en 2024, l'Allemagne est pourtant régulièrement accusée de dépenser mal : trop de chars, pas assez de drones, trop de Rheinmetall, pas assez de startups. Une théorie jugée excessive par Léo Péria-Peigné, directeur du Laboratoire de recherche sur la défense à l'IFRI.