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Des soldats ukrainiens de l'unité Black Wing, 116e brigade mécanisée, construisent des drones FPV dans un atelier situé près de la ligne de front de l'est de l'Ukraine, le 8 octobre 2025.
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LA GUERRE DE DEMAIN

1 juin 2026

Et si l’Ukraine nous montrait qu’on avait tout faux dans l’estimation des dépenses militaires dont nous avons absolument besoin ?

Premier budget militaire de l'Union européenne avec 71 milliards d'euros en 2024, l'Allemagne est pourtant régulièrement accusée de dépenser mal : trop de chars, pas assez de drones, trop de Rheinmetall, pas assez de startups. Une théorie jugée excessive par Léo Péria-Peigné, directeur du Laboratoire de recherche sur la défense à l'IFRI.

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MOTS-CLES

Défense européenne , Guerre en Ukraine , industrie militaire , réarmement européen , Russie , conflit de haute intensité , retours d'expérience , interraction agile entre le front et l'arrière , drones , modèle start-up , Allemagne , France

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Léo Péria-Peigné
Chercheur

Léo Péria-Peigné est responsable du Laboratoire de recherche sur la défense (LRD) à l'IFRI depuis avril 2026. Spécialiste de l'industrie de défense et des questions stratégiques européennes.

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