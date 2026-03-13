ELECTIONS MUNICIPALES
Dati, Knafo : grand trouble à droite à la veille des municipales
Y penser toujours, n’en parler jamais… Du moins pas avant dimanche prochain, au soir du premier tour; d’ici là, la question demeure officiellement taboue, mais dans les coulisses, dans les états-majors, elle n’est pas éludée… Comment Rachida Dati, candidate de la droite républicaine pourrait-elle être élue maire de Paris, sans le moindre « bougé » vis-à-vis de la droite plus extrême, incarnée par la candidate Reconquête Sarah Knafo, qui a beau jeu de lui « tendre la main » et de clamer : « avec une union, nous écrasons la gauche » ?
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
