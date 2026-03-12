POLITIQUE
Le président Chinois Xi Jinping.
CHINE : LA BATAILLE DU SIECLE

12 mars 2026

Et pendant ce temps-là à Pékin, la Chine présente son plan à 5 ans pour dominer la planète

Alors que derrière la guerre en Iran se cache aussi une stratégie d’endiguement de la Chine par les Etats-Unis, laquelle des deux surpuissances du XXIe siècle se prépare le mieux au clash qui vient ?

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Véron image
Emmanuel Véron

Emmanuel Véron est géographe et spécialiste de la Chine contemporaine. Il a enseigné la géographie et la géopolitique de la Chine à l’INALCO de 2014 à 2018. Il est enseignant-chercheur associé à l'Ecole navale.

Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

Jean-François Di Meglio image
Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

