DAS KAPITAL

11 mars 2026

Virage RN du patronat ? Pour Patrick Martin, les sympathisants du parti de Jordan Bardella se trouvent plus dans les rangs des syndicats de salariés qu’au Medef

Régulièrement accusés par la gauche radicale de faire « le jeu de l’extrême droite », les patrons restent méfiants à l’égard de la doctrine économique du RN et de sa prétendue « mélonisation ».