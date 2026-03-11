POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Patrick Martin : "Moi, RNiste ? Ha ha ha !"
See image caption
See copyright

DAS KAPITAL

11 mars 2026

Virage RN du patronat ? Pour Patrick Martin, les sympathisants du parti de Jordan Bardella se trouvent plus dans les rangs des syndicats de salariés qu’au Medef

Régulièrement accusés par la gauche radicale de faire « le jeu de l’extrême droite », les patrons restent méfiants à l’égard de la doctrine économique du RN et de sa prétendue « mélonisation ».

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

MEDEF , Patrick Martin , ethic , rassemblement national , Hervé Joly , extrême droite , Jean-Luc Mélenchon

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 