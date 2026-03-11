CONTROLE DE L'INFLATION

11 mars 2026

Flambée des prix du gaz et du pétrole : le chèque énergie et toutes ces mauvaises solutions auxquelles pensent (encore) ceux qui nous gouvernent

Le chèque énergie est souvent utilisé par le gouvernement comme une réponse d’urgence. Mais il existe des politiques publiques plus efficaces et moins coûteuses à long terme pour amortir les chocs de prix de l’énergie.