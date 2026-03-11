POLITIQUE
Un inspecteur de la protection des consommateurs vérifie les prix du carburant dans une station-service à Bruges, près de Bordeaux, le 10 mars 2026, lors d'un contrôle des prix à la pompe organisé par la DDPP.
See image caption
See copyright

CONTROLE DE L'INFLATION

11 mars 2026

Flambée des prix du gaz et du pétrole : le chèque énergie et toutes ces mauvaises solutions auxquelles pensent (encore) ceux qui nous gouvernent

Le chèque énergie est souvent utilisé par le gouvernement comme une réponse d’urgence. Mais il existe des politiques publiques plus efficaces et moins coûteuses à long terme pour amortir les chocs de prix de l’énergie.

Photo of Carl Grekou
Carl Grekou Go to Carl Grekou page

10 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

chèque énergie , inflation , pétrole , prix à la pompe , gaz , carburant , fiscalité

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Carl Grekou image
Carl Grekou

Carl Grekou est économiste au CEPII au sein du programme "Macroéconomie et finance internationales".