GUERRE AU MOYEN-ORIENT

13 mars 2026

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei est « blessé et probablement défiguré », selon le Pentagone

« Nous savons que le nouveau soi-disant, pas si suprême, leader est blessé et probablement défiguré », a déclaré le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth lors d'un point de presse, en soulignant que le dirigeant iranien n'était pas apparu en personne jeudi lors de sa première intervention depuis sa désignation dimanche.