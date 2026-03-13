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GUERRE AU MOYEN-ORIENT

13 mars 2026

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei est « blessé et probablement défiguré », selon le Pentagone

« Nous savons que le nouveau soi-disant, pas si suprême, leader est blessé et probablement défiguré », a déclaré le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth lors d'un point de presse, en soulignant que le dirigeant iranien n'était pas apparu en personne jeudi lors de sa première intervention depuis sa désignation dimanche.

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MOTS-CLES

Pete Hegseth , Moyen-Orient , Iran , Bombardement , Etats-Unis , Israël , Mojtaba Khamenei , guide suprême

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.