BIAIS DE DISPONIBILITE ET SANTE PUBLIQUE
14 mai 2026
Fausse peur sur la ville ? Surmobilisation sur l’Hantavirus, sous mobilisation sur ces autres risques viraux bien plus fréquents (et plus tueurs…)
Rare mais potentiellement mortel, l’hantavirus déclenche une mobilisation sanitaire et médiatique massive en France. Une réaction jugée compréhensible par les experts, même si d’autres maladies bien plus meurtrières restent souvent sous-estimées.
6 min de lecture
MOTS-CLESSanté , hantavirus , covid 19 , grippe , sanitaire , peur
THEMATIQUESSanté
Bruno Mégarbane est professeur de médecine et chef de service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière.
Médecin, spécialiste en santé publique, statisticien et épidémiologiste, Martin Blachier a fondé avec Henri Leleu la start-up Public Health Expertise qui, dans les domaines de la modélisation mathématique, du dépistage précoce et de la thérapie génique, est réputée internationalement.
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Bruno Mégarbane est professeur de médecine et chef de service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière.
Médecin, spécialiste en santé publique, statisticien et épidémiologiste, Martin Blachier a fondé avec Henri Leleu la start-up Public Health Expertise qui, dans les domaines de la modélisation mathématique, du dépistage précoce et de la thérapie génique, est réputée internationalement.