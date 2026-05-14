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Un membre du personnel médical prépare une unité d’isolement destinée aux patients atteints du coronavirus Covid-19 dans un hôpital public de Chennai, le 10 avril 2023. (Image d'illustration)
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BIAIS DE DISPONIBILITE ET SANTE PUBLIQUE

14 mai 2026

Fausse peur sur la ville ? Surmobilisation sur l’Hantavirus, sous mobilisation sur ces autres risques viraux bien plus fréquents (et plus tueurs…)

Rare mais potentiellement mortel, l’hantavirus déclenche une mobilisation sanitaire et médiatique massive en France. Une réaction jugée compréhensible par les experts, même si d’autres maladies bien plus meurtrières restent souvent sous-estimées.

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MOTS-CLES

Santé , hantavirus , covid 19 , grippe , sanitaire , peur

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Bruno Mégarbane

Bruno Mégarbane est professeur de médecine et chef de service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière.

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Martin Blachier

Médecin, spécialiste en santé publique, statisticien et épidémiologiste, Martin Blachier a fondé avec Henri Leleu la start-up Public Health Expertise qui, dans les domaines de la modélisation mathématique, du dépistage précoce et de la thérapie génique, est réputée internationalement.

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