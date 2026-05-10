ATLANTICO GREEN
10 mai 2026
DPE et rénovation thermique : ces quatre études d’envergure qui confirment toutes…. l’absence d’économie d’énergie
Quatre études menées aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni remettent en cause l’efficacité réelle des politiques de rénovation thermique et du DPE. Si les travaux améliorent souvent le confort des logements, les économies d’énergie promises seraient largement surestimées.
10 min de lecture
MOTS-CLESenvironnement , Logement , DPE , diagnostic de performance énergétique (DPE) , maisons , habitations , passoires thermiques , calcul , Coût , dépenses , efficacité , économies d'énergie , transition énergétique , réchauffement climatique , isolation , travaux d'isolation , travaux , appartements , location , Immobilier , crise de l'immobilier
THEMATIQUESEnvironnement
Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris. Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont et les dix commandements de la transition énergétiques (Editions VA).
Philippe Charlez enseigne à l’ISSEP, l'Institut de Formation Politique et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, , Atlantico, le Point, le Figaro et le JDD. Il intervient régulièrement sur BFMTv, France TV info, Cnews, Europe 1. Il est expert en Questions Energétiques associé au Think Tank Le Millénaire.
Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.
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Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris. Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont et les dix commandements de la transition énergétiques (Editions VA).
Philippe Charlez enseigne à l’ISSEP, l'Institut de Formation Politique et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, , Atlantico, le Point, le Figaro et le JDD. Il intervient régulièrement sur BFMTv, France TV info, Cnews, Europe 1. Il est expert en Questions Energétiques associé au Think Tank Le Millénaire.
Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.