DPE et rénovation thermique : ces quatre études d’envergure qui confirment toutes…. l’absence d’économie d’énergie

Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris. Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont et les dix commandements de la transition énergétiques (Editions VA).





Philippe Charlez enseigne à l’ISSEP, l'Institut de Formation Politique et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, , Atlantico, le Point, le Figaro et le JDD. Il intervient régulièrement sur BFMTv, France TV info, Cnews, Europe 1. Il est expert en Questions Energétiques associé au Think Tank Le Millénaire.