RELIGION
14 mai 2026
Fidèles en conversion : catholiques, protestants, néo-athées, la carte mondiale du christianisme est en train de se réécrire
Une étude du Pew Research Center révèle une accélération des changements d’appartenance religieuse dans de nombreux pays. Tandis que le catholicisme perd des fidèles en Europe et en Amérique latine, les Églises évangéliques progressent dans plusieurs régions du monde, redessinant progressivement la carte mondiale du christianisme.
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MOTS-CLESreligion , Catholiques , Protestants , néo-athées , athées , christianisme , conversion religieuse
THEMATIQUESReligion
Blandine Chelini-Pont est professeur d'histoire contemporaine et relations internationales à l'université d'Aix-Marseille. Elle a co-publié Géopolitique des Religions: un nouveau rôle du religieux dans les relations internationales (2025, Cavalier Bleu, édition poche) et Les Jésuites des Etats-Unis (XVIe-XXIe siècles): l'américanisation de l'Eglise catholique (2026, Presses universitaires du Septentrion et version numérique).
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Blandine Chelini-Pont est professeur d'histoire contemporaine et relations internationales à l'université d'Aix-Marseille. Elle a co-publié Géopolitique des Religions: un nouveau rôle du religieux dans les relations internationales (2025, Cavalier Bleu, édition poche) et Les Jésuites des Etats-Unis (XVIe-XXIe siècles): l'américanisation de l'Eglise catholique (2026, Presses universitaires du Septentrion et version numérique).