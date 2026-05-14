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ATLANTICO BUSINESS

14 mai 2026

Bloomberg tire la sonnette d'alarme : l'économie française entre dans une zone de turbulences sous l'effet de la crise iranienne

Derrière les discours rassurants, les signaux d’alerte se multiplient pour l’économie française. Entre tensions au Moyen-Orient, risques énergétiques et croissance fragile, Bloomberg estime désormais que la France pourrait avoir du mal à encaisser un nouveau choc géopolitique majeur.

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MOTS-CLES

business , Bloomberg , Banque de France , économie française , géopolitique

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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