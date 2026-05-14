ATLANTICO BUSINESS
14 mai 2026
Bloomberg tire la sonnette d'alarme : l'économie française entre dans une zone de turbulences sous l'effet de la crise iranienne
Derrière les discours rassurants, les signaux d’alerte se multiplient pour l’économie française. Entre tensions au Moyen-Orient, risques énergétiques et croissance fragile, Bloomberg estime désormais que la France pourrait avoir du mal à encaisser un nouveau choc géopolitique majeur.
3 min de lecture
THEMATIQUESFinance
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.