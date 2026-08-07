BIG OIL
7 août 2026
Pourquoi Trump est plus légitime pour réclamer des comptes aux géants du pétrole américains que Mélenchon à Total
Donald Trump exige d'ExxonMobil et Chevron qu'ils répercutent la baisse du brut à la pompe, quand Jean-Luc Mélenchon réclame à Patrick Pouyanné de "passer à la caisse". Deux demandes aux légitimités très différentes. Décryptage avec l'expert énergie Thierry Bros.
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MOTS-CLESDonald Trump pétroliers , Jean-Luc Mélenchon TotalEnergies , superprofits pétrole , ExxonMobil Chevron prix essence , marge de raffinage , nationalisation Total , Patrick Pouyanné , Thierry Bros , TotalEnergies , Essence , prix de l'énergie , prix du baril 2026 , Détroit d'Ormuz , taxe superprofits France , PDVSA Chavez , plafonnement prix carburant Total
THEMATIQUESEconomie
Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.
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Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.