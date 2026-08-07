POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLe prix de l'essence est affiché sur un panneau dans une station-service Shell, tandis qu'une image de Donald Trump apparaît sur un panneau publicitaire à proximité, le 24 avril 2006 à San Francisco, en Californie.
See image caption
See copyright

BIG OIL

7 août 2026

Pourquoi Trump est plus légitime pour réclamer des comptes aux géants du pétrole américains que Mélenchon à Total

Donald Trump exige d'ExxonMobil et Chevron qu'ils répercutent la baisse du brut à la pompe, quand Jean-Luc Mélenchon réclame à Patrick Pouyanné de "passer à la caisse". Deux demandes aux légitimités très différentes. Décryptage avec l'expert énergie Thierry Bros.

Photo of Thierry Bros
Thierry Bros Go to Thierry Bros page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Donald Trump pétroliers , Jean-Luc Mélenchon TotalEnergies , superprofits pétrole , ExxonMobil Chevron prix essence , marge de raffinage , nationalisation Total , Patrick Pouyanné , Thierry Bros , TotalEnergies , Essence , prix de l'énergie , prix du baril 2026 , Détroit d'Ormuz , taxe superprofits France , PDVSA Chavez , plafonnement prix carburant Total

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Thierry Bros image
Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.

Populaires

1Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?
2L’été 2026 confirme tout ce que les écologistes disent depuis 50 ans : non, et voilà pourquoi
3Cette autre crise migratoire (semi-orchestrée) qui se profile après Ceuta
4Répression en Iran : ce qui s'est vraiment passé pendant que Paris regardait ailleurs
5Le Point révèle ce qu'on sniffe à l'Elysée, Marianne que Xavier Niel hacke l'Etat; Le Nobel de la Paix russe donne une leçon de courage, l'ex PM australien une leçon de réalisme sur la Chine, la DGSE une d'arrogance; Marine Tondelier fait du Macron
6Gens du voyage : la nouvelle incursion régalienne d'Attal fait des vagues
7Bons baisers de Russie ? Voilà ce qui se cache derrière les attaques aux drones à l'aéroport de Leipzig