EPOUVANTAIL… OU VISIONNAIRE
15 mai 2026
Vincent Bolloré : l’homme qui a compris avant les autres que les contenus valaient désormais plus que les tuyaux
Pendant que 600 participants au festival de Cannes dénoncent dans une tribune la supposée emprise réactionnaire de l’industriel Breton, l’empire culturel qu’il a bâti est plus solide que jamais.
16 min de lecture
MOTS-CLESVincent Bolloré , vivendi , Canal + , médias , Plateformes numériques , streaming , cinéma français
THEMATIQUESFrance
Pierre-Jean Benghozi est professeur à Polytechnique, et directeur de recherche au CNRS. Il est spécialiste de l'économie des industries culturelles.
Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.
Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).
Populaires
Pierre-Jean Benghozi est professeur à Polytechnique, et directeur de recherche au CNRS. Il est spécialiste de l'économie des industries culturelles.
Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.
Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).