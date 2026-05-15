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L'homme d'affaires français Vincent Bolloré à Paris, le 13 janvier 2026.
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EPOUVANTAIL… OU VISIONNAIRE

15 mai 2026

Vincent Bolloré : l’homme qui a compris avant les autres que les contenus valaient désormais plus que les tuyaux

Pendant que 600 participants au festival de Cannes dénoncent dans une tribune la supposée emprise réactionnaire de l’industriel Breton, l’empire culturel qu’il a bâti est plus solide que jamais.

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MOTS-CLES

Vincent Bolloré , vivendi , Canal + , médias , Plateformes numériques , streaming , cinéma français

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-Jean Benghozi

Pierre-Jean Benghozi est professeur à Polytechnique, et directeur de recherche au CNRS. Il est spécialiste de l'économie des industries culturelles.

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Christian Saint-Etienne

Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.

Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.

Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).

 

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