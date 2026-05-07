FINANCEMENT DES RETRAITES
7 mai 2026
Manque de sincérité dans les comptes publics : le rapport sur les retraites qui met les points sur les i
Alors que le COR présente encore les retraites comme proches de l’équilibre, Jean-Pascal Beaufret dénonce une « insincérité » des comptes publics. Sans vision consolidée et transparente du financement des retraites, il est impossible d’évaluer réellement le poids du modèle social français ni de préparer des réformes acceptables.
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Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.
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Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.