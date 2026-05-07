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Blurred backgroundLa dernière étude de la DREES, dépendant du ministère des Affaires sociales, met les pieds dans le plat : pour une part importante des Français, le passage à la retraite améliore le niveau de vie.
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FINANCEMENT DES RETRAITES

7 mai 2026

Manque de sincérité dans les comptes publics : le rapport sur les retraites qui met les points sur les i

Alors que le COR présente encore les retraites comme proches de l’équilibre, Jean-Pascal Beaufret dénonce une « insincérité » des comptes publics. Sans vision consolidée et transparente du financement des retraites, il est impossible d’évaluer réellement le poids du modèle social français ni de préparer des réformes acceptables.

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MOTS-CLES

financement , retraites , Budget , dépenses publiques , France , bilan , classe politique , erreurs , échecs , Cour des comptes , Bruno Le Maire , François Bayrou , Emmanuel Macron , réforme , réforme des retraites

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pascal Beaufret

Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.

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