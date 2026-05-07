FINANCEMENT DES RETRAITES

7 mai 2026

Manque de sincérité dans les comptes publics : le rapport sur les retraites qui met les points sur les i

Alors que le COR présente encore les retraites comme proches de l’équilibre, Jean-Pascal Beaufret dénonce une « insincérité » des comptes publics. Sans vision consolidée et transparente du financement des retraites, il est impossible d’évaluer réellement le poids du modèle social français ni de préparer des réformes acceptables.