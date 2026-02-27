POLITIQUE
Blurred backgroundPour Raphaël Arnault, la littérature est vraiment un sport de combat
PRIX GNONS COURTS 2026

27 février 2026

« Manuel de riposte antifasciste » : la sortie du livre coup de poing de Raphaël Arnault bousculée

Le député Fi devait sortir un essai à la gloire de la Jeune garde en mars prochain. Actu oblige, son entrée en littérature est désormais compromise.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

