©
Maduro. (Image d'illustration)
ECONOMIE POLITIQUE DU DESASTRE
10 janvier 2026
Petit rappel (à l’attention des Insoumis distraits & de Gabriel Zucman) sur les recettes économiques ayant mené un Venezuela assis sur des milliards à la ruine économique
Comment un pays assis sur les plus grandes réserves pétrolières du monde a-t-il pu s’effondrer au point de provoquer un exode massif et une ruine économique durable ? Don Diego de la Vega revient sur les mécanismes profonds de la catastrophe vénézuélienne.
18 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESéconomie , Zucman , pétrole , Venezuela , Hugo Chavez , Nicolas Maduro , narcotrafic , Cuba
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.