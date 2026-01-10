ECONOMIE POLITIQUE DU DESASTRE

10 janvier 2026

Petit rappel (à l’attention des Insoumis distraits & de Gabriel Zucman) sur les recettes économiques ayant mené un Venezuela assis sur des milliards à la ruine économique

Comment un pays assis sur les plus grandes réserves pétrolières du monde a-t-il pu s’effondrer au point de provoquer un exode massif et une ruine économique durable ? Don Diego de la Vega revient sur les mécanismes profonds de la catastrophe vénézuélienne.