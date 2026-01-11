©
Des poulets paissent dans une ferme, quelques jours avant leur abattage à Souligne-Flace, dans l'ouest de la France, le 10 décembre 2024.
CRISE DANS LA CRISE
11 janvier 2026
Élevage de poulets : l’autre crash agricole français
Face à la montée en puissance de concurrents européens comme la Pologne, la filière avicole française recule. Loin d’être une fatalité économique, ce décrochage résulte d’un empilement de normes, de blocages administratifs et d’un manque d’investissement industriel.
Patrick Hautefeuille est ingénieur agronome et travaille dans le secteur agricole depuis plus de quarante ans.
