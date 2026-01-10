POLITIQUE
Javier Milei, coiffé d'un casque de Polo à l'occasion de l'open d'Argentine

©

TRONCONNEUSE ENCHANTEE

10 janvier 2026

Milei sabords ! En Argentine, la farce économique se rapproche du succès

Ovni libertarien enchaînant les provocations, Javier Milei a objectivement sorti son pays de l’ornière et rembourse désormais ses dettes. Mais le chemin reste escarpé.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

