Javier Milei, coiffé d'un casque de Polo à l'occasion de l'open d'Argentine
TRONCONNEUSE ENCHANTEE
10 janvier 2026
Milei sabords ! En Argentine, la farce économique se rapproche du succès
Ovni libertarien enchaînant les provocations, Javier Milei a objectivement sorti son pays de l’ornière et rembourse désormais ses dettes. Mais le chemin reste escarpé.
