Des milliers de jeunes Berlinois de l'Est se massent au sommet du mur de Berlin, près de la porte de Brandebourg, le 11 novembre 1989.

1989

11 janvier 2026

Pourquoi la chute du régime iranien pourrait avoir une résonance au moins égale à celle du mur de Berlin

Alors qu'un mouvement de contestation se déroule en Iran, certains observateurs évoquent désormais la possibilité d’un effondrement du régime des mollahs. Avec des protestations dans plus de cent villes et une contestation qui touche l’ensemble des strates de la société, la République islamique semble confrontée à une crise de légitimité profonde. Une telle chute, si elle se produisait, pourrait-elle constituer un tournant historique comparable à la chute du mur de Berlin en 1989 ?

Photo of Yves Bomati
Photo of Firouzeh Nahavandi
Yves Bomati Go to Yves Bomati page et Firouzeh Nahavandi Go to Firouzeh Nahavandi page

12 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Yves Bomati image
Yves Bomati

Yves Bomati, docteur ès lettres et sciences humaines, est diplômé de l’École pratique des hautes études. Historien spécialiste de l’Iran, qu’il étudie depuis une trentaine d’années, il a publié six ouvrages dont le dernier Les Assassins d’Alamût (Armand Colin, 2024).

Firouzeh Nahavandi image
Firouzeh Nahavandi

Firouzeh Nahavandi, sociologue, docteure en sciences sociales, est professeure émérite de l’Université libre de Bruxelles. Spécialiste de l’Asie musulmane non-arabe, en particulier de l’Afghanistan, de l’Iran et de la Turquie, elle est l’auteure de nombreux ouvrages sur la région, dont "Femmes iraniennes : évolution ou révolution: Comment survivre dans un régime islamiste".

