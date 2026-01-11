1989

11 janvier 2026

Pourquoi la chute du régime iranien pourrait avoir une résonance au moins égale à celle du mur de Berlin

Alors qu'un mouvement de contestation se déroule en Iran, certains observateurs évoquent désormais la possibilité d’un effondrement du régime des mollahs. Avec des protestations dans plus de cent villes et une contestation qui touche l’ensemble des strates de la société, la République islamique semble confrontée à une crise de légitimité profonde. Une telle chute, si elle se produisait, pourrait-elle constituer un tournant historique comparable à la chute du mur de Berlin en 1989 ?