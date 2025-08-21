Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Alexander Stubb, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz et Mark Rutte posent pour une photo de famille dans le Cross Hall de la Maison Blanche à Washington, le 18 août 2025.
Défi pour l'UE

Ukraine : mais pourquoi les Européens ne se préparent-ils pas RÉELLEMENT à l’hypothèse de la poursuite de la guerre ?

La guerre en Ukraine a profondément modifié les équilibres sécuritaires en Europe. Pourtant, face à un conflit qui s’installe dans le temps, les pays européens n’ont pas encore adapté leur stratégie ni leur appareil industriel à l’ampleur du défi. Si des négociations ont été entamées à Washington, la Russie semble plus que jamais décidée à imposer un conflit long. L’Europe donne le sentiment de ne pas anticiper sérieusement ce scénario.

avec Viatcheslav Avioutskii
author imageViatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales. Ses domaines d’expertise s’orientent principalement vers l’Europe centrale et l’Europe de l’Est, plus précisément la Russie et l’Ukraine. 

En matière de recherche, ses centres d’intérêt vont aux facteurs de l’investissement direct à l’étranger, aux regroupements régionaux en matière d’innovation et de gouvernance institutionnelle. 

En tant que professeur, Viatcheslav Avioutskii enseigne l’environnement international des affaires et son impact sur la prise de décision des entreprises multinationales qui opèrent dans le contexte hautement instable des pays émergents ou en transition. 

Il dispose d’un double doctorat, l’un en géographie (géopolitique) obtenu à l’Université Paris 8 en 2003,  l’autre en Business soutenu à l’Université Lyon 3 en 2012. Il est également habilité à diriger des recherches (HDR 2017).

Voir la bio »

