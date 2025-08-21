Défenseil y a 7 heures
Défi pour l'UE
Ukraine : mais pourquoi les Européens ne se préparent-ils pas RÉELLEMENT à l’hypothèse de la poursuite de la guerre ?
La guerre en Ukraine a profondément modifié les équilibres sécuritaires en Europe. Pourtant, face à un conflit qui s’installe dans le temps, les pays européens n’ont pas encore adapté leur stratégie ni leur appareil industriel à l’ampleur du défi. Si des négociations ont été entamées à Washington, la Russie semble plus que jamais décidée à imposer un conflit long. L’Europe donne le sentiment de ne pas anticiper sérieusement ce scénario.