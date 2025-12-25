POLITIQUE
Des nouveau-nés dorment dans des berceaux à la maternité de l'hôpital régional de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, le 21 octobre 2022.

Des nouveau-nés dorment dans des berceaux à la maternité de l'hôpital régional de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, le 21 octobre 2022.

IL EST NE LE DIVIN ENFANT

25 décembre 2025

Il n’y a qu’un seul pays développé au monde dont la natalité se maintienne : mais quel est donc son secret ?

L'OCDE compte 38 pays, généralement considérés comme les plus modernes et les plus développés. Parmi eux, 37 ont un taux de fécondité inférieur au seuil de remplacement, et la plupart sont bien en deçà.

Bruno Melki Go to Bruno Melki page

Bruno Melki

Journaliste et scientifique, Bruno Melki se sert de faits et de chiffres afin de comprendre la réalité. 

