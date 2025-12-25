POLITIQUE
Une vue de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, en marge de la visite du ministre délégué à l'Énergie, suite au lancement de la consultation sur la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), le 8 novembre 2024.

©

JOYEUX NOEL

25 décembre 2025

Crise énergétique européenne : et si tout était résolu ?

Les citoyens européens veulent de plus en plus retrouver une Europe forte et souveraine, notamment en matière énergétique.

Damien Ernst Go to Damien Ernst page

Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

