Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)

23 décembre 2025

Cette étude qui montre que plus l’IA devient intelligente, moins elle risque de remplacer totalement nos emplois

Une récente étude intitulée "The Economics of bicycles for the mind", menée par le NBER (National Bureau of Economic Research) évoque un paradoxe : plus l’IA devient intelligente, moins elle remplace totalement le travail humain.

Thierry Berthier

Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

